Французы показали фото из раздевалки после победы над Австралией на старте ЧМ

В официальном аккаунте национальной команды Франции в «Твиттере» появился свежий пост с фотографией из командной раздевалки на арене «Эль-Джануб» после победы в первом матче группового этапа чемпионата мира с австралийцами (4:1).
«Эта команда!» – таким коротким комментарием сопровождён снимок, на котором команда в неполном составе радуется успешному старту на мундиале в Катаре.
Фото: официальный аккаунт сборной Франции в «Твиттере»
На командном фото нет Лукаса Эрнандеса, который покинул поле из-за вынужденной замены уже на 13-й минуте матча. Вероятнее всего, он сразу же отправился на обследование в связи с травмой колена.
Французы первыми пропустили – на девятой минуте Крейг Гудвин вывел австралийцев вперёд. Но ещё до перерыва действующие чемпионы мира не только сравняли счёт, но и повели. На 27-й минуте забил Адриен Рабьо, а на 32-й Оливье Жиру с его же передачи забил второй гол в ворота соперника. Во втором тайме Жиру оформил дубль, но после того, как дебютным мячом на турнире отметился Килиан Мбаппе.
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