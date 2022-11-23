Оздоев сравнил судейство в России и Турции

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал о судействе в турецкой Суперлиге.



«С судьями здесь много не поговоришь. Сразу карточку дают? Нет. Просто у них другое судейство. Поиграв в Турции, я могу сказать, что в России не самое худшее судейство», — приводит слова Оздоева Sport24.



Магомед Оздоев с июля 2022 года выступает за «Фатих Карагюмрюк». На его счету 12 матчей за турецкий клуб и две результативные передачи.



За «Зенит» полузащитник выступал с 2018 по 2022 год, четыре раза выиграл в его составе золотые медали чемпионата страны, а также два раза — Суперкубок и один раз — Кубок страны.



В составе сборной России полузащитник провёл 35 матчей, забил четыре гола и отдал две голевых передачи.

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