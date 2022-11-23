Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оздоев сравнил судейство в России и Турции

Оздоев сравнил судейство в России и Турции
Комментарии

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал о судействе в турецкой Суперлиге.

«С судьями здесь много не поговоришь. Сразу карточку дают? Нет. Просто у них другое судейство. Поиграв в Турции, я могу сказать, что в России не самое худшее судейство», — приводит слова Оздоева Sport24.

Магомед Оздоев с июля 2022 года выступает за «Фатих Карагюмрюк». На его счету 12 матчей за турецкий клуб и две результативные передачи.

За «Зенит» полузащитник выступал с 2018 по 2022 год, четыре раза выиграл в его составе золотые медали чемпионата страны, а также два раза — Суперкубок и один раз — Кубок страны.

В составе сборной России полузащитник провёл 35 матчей, забил четыре гола и отдал две голевых передачи.

Новость по теме
Оздоев рассказал о первом разговоре с Пирло перед переходом в «Фатих Карагюмрюк»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022