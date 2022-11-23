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Болельщики привезли кенгуру, Мбаппе радовался с Дембеле. Фото победы Франции

Болельщики привезли кенгуру, Мбаппе радовался с Дембеле. Фото победы Франции
Болельщики сборной Австралии
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Вчера, 22 ноября, состоялся матч 1-го тура группы D между сборными Франции и Австралии. Игра прошла на стадионе «Эль-Джануб». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Дидье Дешама.

Через девять минут после начала матча первый гол забил нападающий австралийцев Крейг Гудвин, которому ассистировал Мэтью Леки. На 27-й минуте Адриен Рабьо восстановил равенство на табло, голевую передачу отдал вышедший на замену Тео Эрнандес. В скором времени Оливье Жиру вывел французов вперёд, а Рабьо в этот раз выступил в роли ассистента. Во втором тайме Килиан Мбаппе укрепил преимущество команды Дидье Дешама. После этого Жиру оформил дубль.

Лучшие кадры с матча Франция — Австралия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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