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У Эрнандеса выявлено подозрение на разрыв крестообразной связки

У Эрнандеса выявлено подозрение на разрыв крестообразной связки
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Защитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Лукас Эрнандес получил травму в матче группового этапа чемпионата мира с Австралией (4:1).

У футболиста выявлено подозрение на разрыв крестообразной связки правого коленного сустава, сообщает RMC Sport. Эрнандес пройдёт МРТ, после чего диагноз будет опубликован официально.

Сборная Франции рискует потерять ещё одного футболиста на чемпионате мира в Катаре. Ранее были травмированы нападающий и обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, а также футболист «Лейпцига» Кристофер Нкунку.

Лукас Эрнандес перешёл в «Баварию» из «Атлетико» в 2019 году. Выступая за мюнхенцев, 26-летний француз выиграл Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Помимо этого, Эрнандес является чемпионом мира в составе сборной Франции.

Нынешнее соглашение Эрнандеса с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 50 млн.

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Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: RMC Sport

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