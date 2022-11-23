«Там всё только улучшается». Чернышов высказался о победе Саудовской Аравии над Аргентиной

Экс-тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов, позже работавший в Саудовской Аравии, поделился мнением о сенсационной победе сборной этой страны в матче с Аргентиной на чемпионате мира.



«Победа Саудовской Аравии над сборной Аргентины – большой сюрприз, но на чемпионатах мира в первых матчах такие сенсации бывают. В 1990 году Камерун тоже обыграл Аргентину, которая была в то время действующим чемпионом мира. Иногда в первых играх присутствует недооценка соперника, может быть, ещё повлияла акклиматизация.



Работая в Саудовской Аравии, я не мог представить, что они будут обыгрывать сборные уровня Бразилии, Германии и Аргентины. Но футбол в этой стране развивался и в то время, когда я был там, и после меня. Там всё только улучшается – присутствуют большие финансовые возможности, приезжают хорошие игроки из Южной Америки, тренеры приходят большие. Плюс у каждого клуба в Саудовской Аравии есть академии, куда привозили европейских специалистов, чтобы они развивали футбольные школы. Туда приезжают не только голландцы и испанцы, но и сербы, хорваты, где сейчас детский футбол на очень хорошем уровне. Там есть всё – и стадионы, и поля, все условия для игры в футбол, поэтому сейчас у них появилась сборная такого уровня», – приводит слова Чернышова Metaratings.



Андрей Чернышов был главным тренером «Спартака» в 2003 году. В Саудовской Аравии он работал в течение одного сезона-2012/2013, являясь тренером «Аль-Шола» U23. Сейчас 54-летний специалист возглавляет индийский «Мохаммедан».