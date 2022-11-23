Непомнящий прокомментировал результат матча Аргентины с Саудовской Аравией

Валерий Непомнящий прокомментировал победу сборной Саудовской Аравии над Аргентиной в матче чемпионата мира. Команда Лионеля Месси уступила 1:2, хотя вела после первого тайма со счетом 1:0.
«Напомнил ли этот матч стартовую игру чемпионата мира 1990 года, когда Камерун, который я тренировал, обыграл Аргентину со счётом 1:0? Ну разве что Аргентина проиграла и там, и там.
Они чемпионами мира были. И до финала дошли на том чемпионате. Что ждёт её сейчас, сказать трудно. Надо сказать добрые слова в адрес Саудовской Аравии. Очень грамотно сыграли. В первом тайме аргентинцы чувствовали себя как дурачки, не знали, что делать. Ну и во втором тайме саудовцы себя показали.
В целом Аргентина слабо сыграла. Пешком сейчас никого не победишь.Не хватало им скоростей. Не готовы были к такому сопротивлению — ни морально, ни тактически.
Чего теперь ждать от Аргентины, не знаю. Футбол наказывает, когда не готовишься, как нужно, к матчам. Тренер Аравии, наоборот, подготовился? Их задачей было встречать соперника как можно дальше от своих ворот и снизить скорость ведения игры аргентинцами. Это удалось», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».
Фанаты Саудовской Аравии празднуют победу над Аргентиной на ЧМ
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