Вячеслав Малафеев назвал топ-три сильнейших вратарей на ЧМ-2022

Экс-голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, кто из голкиперов, по его оценке, являются сильнейшими на стартовавшем в Катаре чемпионате мира.



«Аарон Рамсдейл в этом году очень хорош в «Арсенале», который идёт на первом месте в АПЛ. Тибо Куртуа – не особо слежу за чемпионатом Испании, но в Лиге чемпионов он очень уверенно и спокойно делает всё необходимое. Ну и Алисон, который показывает вообще что-то фантастическое, и это даже несмотря на результаты «Ливерпуля». Если бы не он, у «Ливерпуля» всё было бы намного хуже. Эти трое – сильнейшие вратари, которые примут участие в чемпионате мира — 2022, на мой взгляд», – приводит слова Малафеева «РБ Спорт».



Отметим, что Рамсдейл является запасным вратарём сборной Англии, которая уже провела свой стартовый матч на мундиале, со счётом 6:2 победив сборную Ирана. В этой игре он остался на скамейке запасных, а играл Джордан Пикфорд. Бельгийцы и Куртуа 23 ноября сыграют с канадцами, а бразильцы, в заявке которых присутствует Алисон, 24 ноября встретятся с сербами.