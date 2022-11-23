Вячеслав Малафеев назвал топ-три сильнейших вратарей на ЧМ-2022

Экс-голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, кто из голкиперов, по его оценке, являются сильнейшими на стартовавшем в Катаре чемпионате мира.
«Аарон Рамсдейл в этом году очень хорош в «Арсенале», который идёт на первом месте в АПЛ. Тибо Куртуа – не особо слежу за чемпионатом Испании, но в Лиге чемпионов он очень уверенно и спокойно делает всё необходимое. Ну и Алисон, который показывает вообще что-то фантастическое, и это даже несмотря на результаты «Ливерпуля». Если бы не он, у «Ливерпуля» всё было бы намного хуже. Эти трое – сильнейшие вратари, которые примут участие в чемпионате мира — 2022, на мой взгляд», – приводит слова Малафеева «РБ Спорт».
Отметим, что Рамсдейл является запасным вратарём сборной Англии, которая уже провела свой стартовый матч на мундиале, со счётом 6:2 победив сборную Ирана. В этой игре он остался на скамейке запасных, а играл Джордан Пикфорд. Бельгийцы и Куртуа 23 ноября сыграют с канадцами, а бразильцы, в заявке которых присутствует Алисон, 24 ноября встретятся с сербами.
- 23 ноября 2022
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