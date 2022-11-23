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Колосков — после матча на ЧМ-2022: такой футбол смотреть тяжело

Колосков — после матча на ЧМ-2022: такой футбол смотреть тяжело
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал итоги матча ЧМ-2022 между Польшей и Мексикой (0:0).

«Не хочу обсуждать сборную Польши в контексте отменённой игры со сборной России. Нас отстранили не потому, что Польша отказалась играть против нас. Совсем другие причины. Что касается игры с Мексикой, то зрелищности вообще никакой не было. Было много борьбы, но не футбола. У команды не держался мяч. Будем надеяться, что дальше нас ждут зрелищные игры. Такой футбол смотреть тяжело», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

В группе C со сборными Мексики и Польши выступают команды Аргентины и Саудовской Аравии. Ранее Саудовская Аравия обыграла Аргентину со счётом 2:1.

В следующем туре Польше предстоит сыграет с Саудовской Аравией, а Мексике — с Аргентиной.

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