«Пути обратно не будет». Семшов высказался о потенциальном переходе РФС в Азию

Бывший полузащитник «Торпедо», «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.



«Думаю, нужно потерпеть до лета. Потом нужно будет какие-то варианты искать. Невозможно сборной играть только товарищеские матчи, без цели и задач. Надо чуть-чуть подождать, а дальше садиться с РФС и, наверное, с правительством и думать, как правильно поступить. Футболисты тоже хотят участвовать в международных соревнованиях.



Да, если сдвигов в положительную сторону со стороны УЕФА к лету не будет, то нужно думать о переходе в Азию. Но мы должны понимать, что если РФС перейдёт в эту конфедерацию, то, скорее всего, пути обратно не будет. Если наша сборная будет играть в Азии, то мы по-любому там будем хорошо смотреться. Но там люди тоже умеют играть в футбол. С любым соперником будет тяжело. Всё будет зависеть от подготовки к игре и от отношения к матчу», – приводит слова Семшова Metaratings.