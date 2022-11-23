Жиру — о рекорде в сборной Франции: уверен, Анри написал мне. Тити, берегись, я иду!

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал повторение рекорда Тьерри Анри по количеству забитых мячей (51) в составе национальной команды.
«Это большая гордость, настоящая честь быть рядом с Анри в списке бомбардиров сборной Франции. Однако я оцениваю всё это как хорошо проделанную командную работу. Это всегда коллективная заслуга. Я же стараюсь хорошо завершить работу всех ребят. Конечно, держу в уме, что должен забить как можно больше, но для меня это не самоцель. Получая хорошие передачи в штрафной, стараюсь сделать то, что умею.
Есть ли у меня послание для Анри? Я уверен, он, должно быть, написал мне. Тити, берегись, я иду!» – приводит слова Жиру L'Equipe.
22 ноября французы стартовали на чемпионате мира в Катаре с победы 4:1 над австралийцами. В отсутствие в заявке Карима Бензема, который пропускает мундиаль из-за травмы, Жиру вышел в стартовом составе и отыграл 89 минут, оформив дубль. Теперь у него 51 гол в 115 матчах за национальную команду. Тьерри Анри, который ранее был единоличным лидером в истории сборной Франции, забил столько же в 123 играх.
Оливье Жиру подарил свои шорты фанату
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