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Тихонов рассказал, кого не хватает «Спартаку» для борьбы за золото РПЛ

Тихонов рассказал, кого не хватает «Спартаку» для борьбы за золото РПЛ
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Легенда «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал возвращение Кейта Бальде в общую группу «Спартака». Тихонов также заявил о необходимости усиления позиций красно-белых для борьбы за первое место.

«Соболев, Николсон и Мелёшин хорошо играли в первой части сезона.

В какой сейчас форме Бальде, непонятно. Сенегалец много пропустил. У него контракт, поэтому должен вернуться в строй команды. Давайте посмотрим, поможет ли Бальде «Спартаку» во второй части сезона. Пока не могу точно сказать.

Сто процентов нужен ещё хороший центральный защитник. Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, надо приобретать новых футболистов», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в чемпионате России. Отставание от питерского «Зенита» — шесть очков.

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