Месси подробно проанализировал матч с Саудовской Аравией и назвал причины поражения

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подробно проанализировал поражение от Саудовской Аравии (1:2) в первом для команды матче чемпионата мира в Катаре.



«Это очень тяжёлый удар для всех – и для болельщиков, и для нас. Мы не ожидали такого старта турнира. Были уверены в том, что можем победить, и хотели начать с трёх очков, которые дадут душевное спокойствие. Но такие вещи случаются не просто так.



Хорошо знали, как играет соперник, однако торопились, поэтому не чувствовали себя в игре комфортно. Да, очень быстро забили, а потом у нас были ещё моменты с отменёнными голами. И вот в этот момент мы решили, что у нас будет ещё много подобных ситуаций. В этом мы серьёзно ошиблись.



В дальнейшем мы ускорялись, но играли однообразно, не всегда меняли фланг, когда это было нужно. Видели, что они играют с высокой линией обороны, поэтому старались работать с мячом быстрее. Но мы не двигали его достаточно эффективно и очень уж много раз попали в офсайд, в чём тоже заслуга Саудовской Аравии – здесь они разобрались очень хорошо. А потом случились два гола в наши ворота, после которых мы стали играть отчаянно, что повлекло за собой больше ошибок.



Мы знали, что Саудовская Аравия хороша во владении мячом. Им нравится владение, за счёт него они и продвигались вперёд. При этом они компактны, и именно поэтому было несколько ситуаций с нашими голами из офсайдов. Мы попали в ловушку, но это не то, что нас удивило.



Пришло время доказать наше единство – сейчас это важнее, чем когда-либо. Вернёмся к нашим основам игры и попытаемся победить Мексику», – приводит слова Месси издание Ole.

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