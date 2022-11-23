Фернандес прокомментировал поражение сборной Аргентины от Саудовской Аравии

Экс-защитник московского «Динамо», олимпийский чемпион 2004 года в составе сборной Аргентины Леандро Фернандес прокомментировал сенсационное поражение своих соотечественников от Саудовской Аравии (1:2) на старте ЧМ-2022.
«Проигрывать первую игру чемпионата мира всегда сложно. Сборная Аргентины играла хорошо, но футболисты Саудовской Аравии провели умный матч и усложнили жизнь Месси в атаке. Саудовцы уже не та команда, которую громила Россия на прошлом мундиале. Они стали сильнее.
У Месси и компании осталось два важных финала, и они должны их выиграть. У Аргентины есть не только Месси, а целая команда, чтобы переломить эту ситуацию», — приводит слова Фернандеса Sport24.
На прошлом чемпионате мира 2018 года команда с Аравийского полуострова в матче открытия турнира крупно уступила хозяйке турнира сборной России со счётом 0:5.
За московское «Динамо» Леандро Фернандес провёл 235 матчей, забил 16 голов и отдал девять голевых передач.
Болельщики сборной Ирана очень громко добираются до стадиона
- 23 ноября 2022
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