Экс-хавбек «Зенита» Оздоев: такси в Стамбуле для меня больше нет

Бывший полузащитник питерского «Зенита» Магомед Оздоев, ныне выступающий за турецкую команду «Фатих Карагюмрюк», рассказал, почему перестал пользоваться такси в Стамбуле. Контракт россиянина с этим клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
«Мне Джанер сразу сказал: «Мага, самая большая проблема Стамбула — это такси». Например, ты через приложение вызываешь машину. Тебе показывают одну цену, у тебя с карты снимают деньги. А водитель тебе начинает писать прямо в приложении и торговаться, требовать в два раза больше. Ты ему говоришь: «Извини, друг, но прайс же написан». На что он отвечает: «Хорошо, тогда я не поеду, отменяй поездку». А почему я должен сам отменять? Чтобы ещё и на штраф попасть? У меня была пара таких ситуаций, после которых я сказал себе: «Такси в Стамбуле для меня больше нет»», – приводит слова Оздоева Sport24.
Оздоев в сезоне-2022/2023 принял участие в 12 матчах за «Фатих Карагюмрюк» во всех турнирах. На счету хавбека пять ассистов.
- 23 ноября 2022
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