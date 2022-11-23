Игорь Семшов: не собираюсь критиковать сборную России

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов отказался от критики национальной команды.



«Сборной стоит играть такие товарищеские матчи, как с Узбекистаном и Таджикистаном, нам сейчас другого не дано. Хватает ли мотивации у футболистов на такие игры? Если у игроков нет мотивации, то главный тренер будет думать – вызывать его в следующий раз в национальную команду или нет. Возможно, эти товарищеские матчи были блеклые. Наверное, были на это какие-то причины, например, много новых игроков в сборной. Но меня удивили слова футболистов о том, что они не читают газеты, не следят за новостями. Говорят, что их там только критикуют. Какое-то странное отношение к людям, которые болеют за сборную.



Критика всегда была, и поддержка всегда будет. Так было и в наше время. Этого не надо бояться, нужно делать правильные выводы. Мы любим нашу сборную, особенно те, кто выступал за неё. Поколения меняются, но национальная команда остаётся. Парням не надо расстраиваться, если про них кто-то что-то сказал, а просто нужно целенаправленно готовиться. К чему, правда, пока никто не знает. Я не собираюсь критиковать наших ребят и рад, что сборная провела два матча.



Игроки дали тренерскому штабу национальной команды какую-то пищу для размышления. Да, хотелось бы забить таджикам и узбекам, но не страшно, что не получилось. Это футбол и ничего критического в этом нет. Я за то, чтобы сборная дальше играла товарищеские матчи. Времени сейчас будет достаточно до игр в официальных турнирах. Тренеру за это время нужно сбалансировать состав и определить обойму, на которую можно рассчитывать. Карпин сказал, что если бы мы забили восемь голов, то все бы радовались. Согласен с ним. Надеюсь, в следующих матчах будут голы», – приводит слова Семшова Metaratings.