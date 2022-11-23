Тчуамени — о результате матча с Австралией: нам было важно начать ЧМ с победы

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени прокомментировал итог матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором «трёхцветные» одержали разгромную победу над Австралией (4:1).
«Для нас было очень важно начать турнир с победы, и мы смогли это сделать. Но нам нужно провести работу над некоторыми компонентами игры в преддверии встречи с Данией. Сегодняшний результат показывает, что мы сильны и имеем характер, однако нам нужно продолжать развитие», – сказал 22-летний игрок в послематчевом интервью beIN Sports.
Матч сборных Франции и Дании состоится в субботу, 26 ноября. В стартовом туре датчане поделили очки с Тунисом (0:0).
Стоит отметить, что подопечные Дидье Дешама являются действующими чемпионами мира.
Болельщики сборной Аргентины из Индии празднуют гол. Видеоролик:
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