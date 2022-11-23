Бывший полузащитник «Зенита» Оздоев: некоторые слова на турецком выучил

Российский хавбек турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал, на каком языке общается в новом для себя государстве. До переезда в Суперлигу игрок выступал за «Зенит».
«Некоторые слова на турецком выучил. Думаю, что учить турецкий язык надо. Потому что я нахожусь у них в гостях. Точно так же, как если иностранец приезжает в Россию, он должен учить русский. Ведь если он приехал в нашу страну, почему я должен учить его язык, чтобы с ним общаться, а не наоборот? Это проявление уважения к стране, в которую ты приехал работать. Понятно, что английский язык интернациональный. И в сфере услуг, особенно в больших туристических городах, его знать должны. Хотя я бы не сказал, что и в Москве многие хорошо говорят на английском. В Стамбуле тоже беда с этим. Мне кажется, здесь проще встретить турка, который лучше говорит на русском, чем на английском», – цитирует Оздоева Sport24.
В нынешнем сезоне россиянин сыграл в 12 встречах за «Фатих Карагюмрюк» во всех соревнованиях. Хавбек отметился пятью результативными передачами.
- 23 ноября 2022
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