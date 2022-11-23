Семшов: нужно понимать, что выбор соперников сейчас у сборной России небольшой

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов высказал мнение о будущих оппонентах национальной команды на весеннем сборе. В октябре 2022 года подопечные Валерия Карпина провели товарищеские игры с Узбекистаном и Таджикистаном. В обоих матчах была зафиксирована нулевая ничья.

«Нужно понимать, что выбор соперников сейчас у сборной небольшой. У нас есть определённое количество команд, с которыми мы можем играть, и за каждую возможность нужно цепляться и выжимать максимум даже из этих игр. Думаю, что руководство РФС и тренерский штаб национальной команды с удовольствием сыграли бы с Испанией, Бельгией или Германией. Но вы знаете, какая сейчас ситуация в мире, и всё зависит не от РФС, а от бога.

Футболисты тоже хотят играть с разными соперниками, но пока у нас выбор ограниченный, нужно дорожить тем, что есть. Если мы сможем договориться о товарищеских матчах со странами с Ближнего Востока или Латинской Америки, то это будет великолепно. Там люди умеют играть в футбол и выступают на чемпионатах мира. Плюс матчи с такими командами будут проверкой для нас. До весны ещё пять-шесть месяцев, это большой срок для того, чтобы что-то изменить. Вообще, любой матч за сборную для каждого футболиста праздник, будь это товарищеская игра или официальная», – приводит слова Семшова Metaratings.ru.

Сборная России отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации. В сентябре Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил Россию до квалификации чемпионата Европы 2024 года, который пройдёт в Германии.