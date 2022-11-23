Спартак Гогниев ответил на вопрос о своём будущем в «Химках»

Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев высказался о своём будущем в клубе из Подмосковья.



«Сейчас ещё не конец сезона. Сначала надо закрыть этот сезон, осталась одна кубковая игра. Мы общаемся с руководителями. Будем делать какие-то выводы по окончании сезона. Сейчас я тренер футбольного клуба «Химки», и осталась заключительная игра с «Краснодаром».



Почему-то никто не спрашивает про наших футболистов. У нас молодые футболисты добавились. Сегодня Дибиров вышел в составе, игрок 2004 года рождения. Казанцев сколько игр сыграл, и никто на это не обращает внимания. Хочется больше и конструктивно разговаривать о футболе. Хочется поблагодарить всех болельщиков, кто за нас болел. Сегодня была заключительная игра этой части сезона. В такую погоду болельщики приходят и поддерживают нас, хочется поблагодарить их, сказать им огромное спасибо за то, что они всегда с нами», – приводит слова Гогниева пресс-служба клуба.