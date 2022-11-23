Спартак Гогниев ответил на вопрос о своём будущем в «Химках»

Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев высказался о своём будущем в клубе из Подмосковья.
«Сейчас ещё не конец сезона. Сначала надо закрыть этот сезон, осталась одна кубковая игра. Мы общаемся с руководителями. Будем делать какие-то выводы по окончании сезона. Сейчас я тренер футбольного клуба «Химки», и осталась заключительная игра с «Краснодаром».
Почему-то никто не спрашивает про наших футболистов. У нас молодые футболисты добавились. Сегодня Дибиров вышел в составе, игрок 2004 года рождения. Казанцев сколько игр сыграл, и никто на это не обращает внимания. Хочется больше и конструктивно разговаривать о футболе. Хочется поблагодарить всех болельщиков, кто за нас болел. Сегодня была заключительная игра этой части сезона. В такую погоду болельщики приходят и поддерживают нас, хочется поблагодарить их, сказать им огромное спасибо за то, что они всегда с нами», – приводит слова Гогниева пресс-служба клуба.
- 23 ноября 2022
-
13:08
-
13:00
-
13:00
-
12:54
-
12:50
-
12:47
-
12:38
-
12:24
-
12:17
-
12:15
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:48
-
11:45
-
11:37
-
11:36
-
11:27
-
11:24
-
11:22
-
11:20
-
11:19
-
11:06
-
11:00
-
11:00
-
10:57
-
10:46
-
10:31
-
10:30
-
10:19
-
10:01
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:47