Бенжамен Павар: сборная Франции не хотела оказаться в той же ситуации, что и Аргентина
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Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар прокомментировал выступление национальной команды в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре с Австралией (4:1).
«Мы видели, что Аргентина испытывала трудности в матче с Саудовской Аравией. Мы не хотели оказаться в той же ситуации. Сборная Франции выступила хорошо. Наши футболисты были спокойны. Мы сохраняли спокойствие, даже когда проигрывали со счётом 0:1», — приводит слова Павара Get French Football News.
Напомним, сборная Франции является действующим чемпионом мира. Также французы становились чемпионами в 1998 году. Австралийская национальная команда принимает участие в мундиале в шестой раз. Они выходили из группы в 2006 году.
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