Льорис: сборная Франции может рассчитывать на Жиру. Он никогда не сдавался

Голкипер сборной Франции Уго Льорис прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Австралией (4:1).
«Начало было неплохим, пока мы не пропустили гол. Кроме того, мы потеряли Лукаса Эрнандеса из-за травмы. Позже мы взяли игру под свой контроль. Это был отличный вечер для Жиру, Мбаппе и для всей команды. Надеюсь, в следующей игре мы вновь продемонстрируем свой высокий уровень. Нельзя останавливаться на достигнутом.
Оливье всегда поддерживал сборную Франции. Думаю, его заслуга в том, что он никогда не сдавался. Это многое о нём говорит. К сожалению, мы лишились Карима Бензема и были разочарованы, но Жиру первым дал понять, что нужно двигаться вперёд. В этой команде можно рассчитывать на каждого. Мы можем рассчитывать на Оливье», — приводит слова Льориса RMC Sport.
- 23 ноября 2022
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