По телевидению не показали, как болельщики массово уходили со стадиона во время матча ЧМ

Во время матча открытия ЧМ-2022 Катар — Эквадор (0:2) произошла неоднозначная ситуация. Катарские болельщики после первого тайма, который их сборная проиграла со счётом 0:2, стали массово покидать стадион. Однако кадры пустых трибун не попали в телетрансляцию. Многие подозревают ФИФА в намеренном сокрытии этой ситуации и желании показать «красивую картинку», оправдывающую проведение мундиаля в Катаре.

Журналисты норвежской телекомпании NRK проанализировали трансляцию и сделали вывод, что в неё не попал ни один кадр пустых трибун или уходящих болельщиков. При этом множество раз была показана заполненная трибуна активных фанатов, хотя на противоположной стороне стадион был наполовину пуст.

Напомним, чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.