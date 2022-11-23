Алдонин: на Месси проклятие? Перестаньте. Ему не хватает титула чемпиона мира

Бывший российский футболист Евгений Алдонин высказался о давлении на нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2022. Накануне аргентинская команда проиграла Саудовской Аравии со счётом 1:2.
«На Месси проклятие? Перестаньте. На Лео лежит большая ответственность за команду — он и сам это чувствует. Но в этом и кроется основная проблема сборной Аргентины: в любой сложной ситуации игроки перекладывают ответственность на Месси. Во втором тайме Мартинес мог завершать атаку, но посчитал нужным отдать пас на Лео — в итоге того накрыли в подкате. Лионель всем видом показывал, что надо было самому бить… Но почему-то все хотят отдать пас Месси, чтобы он принимал самые сложные решения.
Думаю, такой мастер, как Месси, уже привык к ответственности. Я слежу за ним и переживаю. Это была бы крутая история, если бы он выиграл чемпионат мира. Считаю, что Лионель Месси — величайший, которому не хватает титула чемпиона мира», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 23 ноября 2022
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