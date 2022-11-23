Круговой: удивлён победе Саудовской Аравии. Россия обыграла 5:0, а тут Аргентина не смогла

Защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Данил Круговой прокомментировал поражение национальной команды Аргентины от Саудовской Аравии на чемпионате мира 2022 года в Катаре (1:2).
«Знаю результат матча Аргентины с Саудовской Аравией, но матч не видел. Удивился, потому что в 2018 году Россия обыграла Саудовскую Аравию со счётом 5:0, а тут Аргентина не смогла. Думаю, у Аргентины будет возможность реабилитироваться. 100% она выйдет из группы», – сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Потерпев поражение от сборной Саудовской Аравии, национальная команда Аргентины опустилась на последнее место в группе C чемпионата мира в Катаре, пропустив вперёд Польшу и Мексику, которые в своём очном матче сыграли вничью 0:0.
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