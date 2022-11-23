Болельщик из Туниса: мы поддерживаем Катар и не хотим видеть на поле радужный флаг

Футбольный болельщик из Туниса поддержал решение ФИФА запретить радужные капитанские повязки на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«В нашей культуре это не допускается. Мы должны быть верны своей религии. Мы поддерживаем Катар и не хотим видеть на поле радужный флаг. Нужно уважать культуру и религию страны, которую посещаешь», — приводит слова тунисского болельщика NRK.
Напомним, судьи матчей чемпионата мира имеют право показать капитанам национальных команд жёлтую карточку до стартового свистка в случае, если футболисты выйдут на поле с радужными повязками. Ранее стало известно, что Немецкий футбольный союз (DFB) планирует подать в Спортивный арбитражный суд (CAS) на Международную федерацию футбола (ФИФА) за запрет на радужные повязки на ЧМ-2022.
- 23 ноября 2022
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