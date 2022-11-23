Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщик из Туниса: мы поддерживаем Катар и не хотим видеть на поле радужный флаг

Болельщик из Туниса: мы поддерживаем Катар и не хотим видеть на поле радужный флаг
Комментарии

Футбольный болельщик из Туниса поддержал решение ФИФА запретить радужные капитанские повязки на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«В нашей культуре это не допускается. Мы должны быть верны своей религии. Мы поддерживаем Катар и не хотим видеть на поле радужный флаг. Нужно уважать культуру и религию страны, которую посещаешь», — приводит слова тунисского болельщика NRK.

Напомним, судьи матчей чемпионата мира имеют право показать капитанам национальных команд жёлтую карточку до стартового свистка в случае, если футболисты выйдут на поле с радужными повязками. Ранее стало известно, что Немецкий футбольный союз (DFB) планирует подать в Спортивный арбитражный суд (CAS) на Международную федерацию футбола (ФИФА) за запрет на радужные повязки на ЧМ-2022.

Новость по теме
«Это совершенно нелепо». Капитан сборной Дании Кьер — о запрете радужных повязок на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022