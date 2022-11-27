Бельгия — Марокко: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть
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В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 27 ноября, состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022, в котором встретятся Бельгия и Марокко, представляющие группу F. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе, который вмещает более 44 тыс. зрителей. Стартовый свисток будет дан в 16:00 мск.
В прямом эфире событие будет показывать телеканал «Матч! Страна». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Бельгия — Марокко.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.
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