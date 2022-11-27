Хорватия — Канада: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 19:00
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В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 27 ноября, состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022, в котором встретятся Хорватия и Канада, представляющие группу F. Игра пройдёт на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, который вмещает более 45 тыс. зрителей. Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.
В прямом эфире событие будет показывать телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия — Канада.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.
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