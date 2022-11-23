Президент «Торпедо» Геркус высказался о поражении в матче с «Сочи» в Кубке России

Президент московского «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал результат матча группового этапа Кубка России с «Сочи» (1:1, 2:4 — по пенальти).

«Да, скорее всего, «Торпедо» вышло из группы Кубка России. Матч с «Сочи» был драматичным. Мы боролись либо за одно, либо за два очка. Минимальную задачу выполнили, максимальную — нет. Проблески в игре есть: моменты создавались, они не реализовывались, в створ били. Есть свои плюсы и минусы, есть над чем поразмыслить», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Торпедо» с семью очками занимает третью строчку в турнирной таблице, «Сочи» (2) — на последнем месте. Турнирную таблицу квартета D возглавляет «Урал», который в матче 5-го тура группового этапа обыграл ЦСКА в серии пенальти со счётом 5:4. У екатеринбуржцев 11 очков, на счету армейцев – 10.