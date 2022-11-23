Президент «Торпедо» Геркус высказался о поражении в матче с «Сочи» в Кубке России

Президент московского «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал результат матча группового этапа Кубка России с «Сочи» (1:1, 2:4 — по пенальти).
«Да, скорее всего, «Торпедо» вышло из группы Кубка России. Матч с «Сочи» был драматичным. Мы боролись либо за одно, либо за два очка. Минимальную задачу выполнили, максимальную — нет. Проблески в игре есть: моменты создавались, они не реализовывались, в створ били. Есть свои плюсы и минусы, есть над чем поразмыслить», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
«Торпедо» с семью очками занимает третью строчку в турнирной таблице, «Сочи» (2) — на последнем месте. Турнирную таблицу квартета D возглавляет «Урал», который в матче 5-го тура группового этапа обыграл ЦСКА в серии пенальти со счётом 5:4. У екатеринбуржцев 11 очков, на счету армейцев – 10.
- 23 ноября 2022
-
13:08
-
13:00
-
13:00
-
12:54
-
12:50
-
12:47
-
12:38
-
12:24
-
12:17
-
12:15
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:48
-
11:45
-
11:37
-
11:36
-
11:27
-
11:24
-
11:22
-
11:20
-
11:19
-
11:06
-
11:00
-
11:00
-
10:57
-
10:46
-
10:31
-
10:30
-
10:19
-
10:01
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:47