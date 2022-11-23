Игрок Саудовской Аравии рассказал о самочувствии после травмы в матче с Аргентиной

Защитник сборной Саудовской Аравии Ясир Аль-Шахрани рассказал о своём состоянии после травмы, полученной в матче с Аргентиной (2:1) на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

В видеоролике, который защитник опубликовал на своей странице в социальных сетях, Аль-Шахрани произносит: «Со мной всё хорошо. Молитесь за меня. Саудовскую Аравию с победой».

Напомним, в матче с Аргентиной голкипер саудовцев при попытке поймать мяч на выходе ударил коленом в голову партнёру по сборной Ясиру Аль-Шахрани. Защитник Саудовской Аравии рухнул на газон и неподвижно лежал там. Медицинский штаб оперативно оказал ему медицинскую помощь. Защитника унесли с поля на носилках.

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