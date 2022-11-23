Глава Норвежской футбольной ассоциации: надо разрешить ходить с радужными флагами на ЧМ

Президент Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Лизе Клавенесс отметила, что болельщикам должно быть разрешено использовать радужную символику на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
«Конечно, надо разрешить болельщикам ходить с радужными флагами на ЧМ-2022. Абсолютно неприемлемо, что футбольных фанатов останавливают из-за радужной символики», — приводит слова Клавенесс NRK.
Ранее ФИФА запретила сборным использовать радужные капитанские повязки на ЧМ-2022. Также стало известно, что у некоторых болельщиков и журналистов возникли проблемы с допуском на стадионы чемпионата мира из-за радужной символики. Сообщалось, что Немецкий футбольный союз (DFB) планирует подать в Спортивный арбитражный суд (CAS) на Международную федерацию футбола (ФИФА) за запрет на радужные повязки на ЧМ-2022.
- 23 ноября 2022
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