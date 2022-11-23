Марокко — Хорватия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Сборные Марокко и Хорватии объявили стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Матч пройдёт на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре, официальная вместимость которого 68 895 человек. Начало встречи — в 13:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Сборная Марокко: Боно, Хакими, Мазрауи, Амрабат, Агер, Сес, Зиеш, Унаи, Хамдалла, Буфаль, Эн-Несири.

Сборная Хорватии: Ливакович, Перишич, Ловрен, Ковачич, Крамарич, Модрич, Брозович, Влашич, Соса, Гвардиол, Юранович.

Помимо Марокко и Хорватии, в группе F чемпионата мира в Катаре играют сборные Канады и Бельгии. Матч с их участием также пройдёт сегодня, 23 ноября, начало игры — в 22:00 мск.



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