Вратарь «Пари НН» Нигматуллин: не было желания спокойно смотреть ЧМ вместо Кубка России

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Артур Нигматуллин после матча Кубка России с «Химками» (1:1, 3:1 — по пенальти) высказался о погодных условиях во время игры.



«Погода была футбольная. Конечно, у меня не было желания спокойно смотреть чемпионат мира вместо игры в Кубке России сейчас. Футбол — это дело нашей жизни, мы любим это дело. Снег идёт или холодно, какой календарь есть, так и играем.



Система «весна-осень»? Все высказывают много мыслей, идей. Да, поменяется система, будем играть летом. Мы северная страна, и, думаю, играть лучше летом, хотя сейчас климат чуть поменялся. Нужно ли переходить обратно на систему «весна-осень» — это сложный вопрос. Мы привыкли уже к тому, что что-то меняем, после возвращаемся к исходному. Какая-то стабильность всё-таки должна быть», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.