«Россия — холодная страна, где любят водку». Марин рассказал о стереотипах про РФ

Футболист «Оренбурга» Химми Марин рассказал, какие стереотипы о России слышал до переезда в страну. Также футболист подчеркнул, что на самом деле в России ему безумно хорошо, даже несмотря на холод. Напомним, в летнее трансферное окно Марин перешёл в «Оренбург» из коста-риканской «Саприссы».
«Какие стереотипы о России слышал? Только один: Россия — невероятно холодная страна, в которой любят водку.
Как мне в России на самом деле? Безумно хорошо. Я всем доволен в России, счастлив тут. С первого дня чувствую себя здесь как дома. Мне нравятся Россия и Оренбург. Но тут безумно холодно! В Коста-Рике мы не привыкли к такому. Там вообще нет снега. В Израиле тоже. Там, как и дома, покупал только одежду для пляжа! А тут пришлось впервые в жизни закупиться тёплой одеждой. Ничего, уже привык к русским морозам», — приводит слова Марина Sport24.
- 23 ноября 2022
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