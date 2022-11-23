Роналду не будет в «Челси». Лондонцы планируют купить Райса и Беллингема

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не перейдёт в лондонский «Челси», сообщает The Telegraph.
Ранее «Челси» рассматривал возможность трансфера Роналду в клуб ещё в летнее трансферное окно, однако тогдашний главный тренер «аристократов» Томас Тухель был против перехода португальца в клуб. После увольнения немецкого специалиста сообщалось, что лондонская команда сохраняет интерес к форварду сборной Португалии.
Однако, по информации источника, «Челси» больше не планирует подписывать Роналду, сосредоточившись на других трансферах. В частности, лондонцы планируют подписать игроков сборной Англии Деклана Райса («Вест Хэм») и Джуда Беллингема («Боруссия» Дортмунд) с целью усиления центра поля. Кроме того, в «Челси» считают, что подписание Роналду может испортить сложившуюся атмосферу в раздевалке.
Напомним, ранее стало известно, что предыдущий клуб Роналду, «Манчестер Юнайтед», расторг контракт с португальцем.
Роналду потрогал Пепе за пятую точку
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