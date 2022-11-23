Фердинанд — об уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед»: тен Хаг получил то, что хотел

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на уход португальского нападающего Криштиану Роналду из английского клуба.



«Думаю, теперь обе стороны довольны. Очевидно, Роналду рассчитывал покинуть клуб, потому что не был там счастлив. Он ясно дал это понять. Я также думаю, что тен Хаг получил то, что хотел в данной ситуации. Все стороны рады. Пора двигаться дальше, это новая глава для Криштиану», — приводит слова Фердинанда BBC.



Ранее Роналду дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором в негативном ключе представил главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и происходящее в клубе. Вчера, 22 ноября, английский клуб объявил о расторжении контракта с Роналду.