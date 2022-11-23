ФИФА отреагировала на подозрения в умышленном сокрытии массового ухода фанатов с матча ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на подозрения в умышленном сокрытии массового ухода болельщиков со стадиона во время матча открытия ЧМ-2022 Катар — Эквадор (0:2).

Напомним, в телетрансляцию не попал ни один кадр пустых трибун или уходящих болельщиков. При этом множество раз была показана заполненная трибуна активных фанатов, хотя на противоположной стороне стадион был наполовину пуст. Многие заподозрили ФИФА в намеренной попытке показывать только положительную сторону мундиаля в Катаре, чтобы оправдать выбор места проведения турнира.

«ФИФА стремится показать честное и всестороннее освещение происходящего на поле, дополняя это изображением болельщиков на трибунах», — приводит текст сообщения ФИФА издание NRK.

Напомним, чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.