«МЮ» планирует потратить сэкономленные с контракта Роналду деньги на покупку форварда

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» планирует потратить сэкономленные после расторжения контракта с нападающим Криштиану Роналду деньги на приобретение нового форварда, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Если Роналду согласится расторгнуть контракт без выплат со стороны «Юнайтед», это позволит сохранить манчестерскому клубу около € 16 млн. По информации источника, англичане планируют вложить эти деньги в приобретение нового нападающего для клуба в следующее летнее трансферное окно, но возможен вариант, при котором «Манчестер Юнайтед» купит игрока на замену Роналду уже зимой, если найдёт подходящее решение.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду после скандального интервью нападающего журналисту Пирсу Моргану.
На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду
- 23 ноября 2022
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