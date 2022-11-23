Дасаев: не разделяю матчи на чемпионат мира и Кубок России. Буду следить за всем

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев сообщил, что следит за матчами и чемпионата мира — 2022 в Катаре, и Кубка России.

«Я не разделяю матчи на чемпионат мира и Кубок России. Чемпионат мира – это чемпионат мира. Но и Кубок России у нас интересный. Буду следить за всем», – сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.

Действующий обладатель Кубка России — московский «Спартак», обыгравший в финале прошлого розыгрыша турнира «Динамо» (2:1).