Дасаев: не разделяю матчи на чемпионат мира и Кубок России. Буду следить за всем

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев сообщил, что следит за матчами и чемпионата мира — 2022 в Катаре, и Кубка России.
«Я не разделяю матчи на чемпионат мира и Кубок России. Чемпионат мира – это чемпионат мира. Но и Кубок России у нас интересный. Буду следить за всем», – сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.
Действующий обладатель Кубка России — московский «Спартак», обыгравший в финале прошлого розыгрыша турнира «Динамо» (2:1).
- 24 ноября 2022
-
02:01
-
01:53
-
01:38
-
01:08
-
01:02
-
00:55
-
00:53
-
00:52
-
00:46
-
00:35
-
00:33
-
00:30
-
00:25
-
00:21
-
00:00
- 23 ноября 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:49
-
23:18
-
23:16
-
23:04
-
23:01
-
23:00
-
22:51
-
22:47
-
22:46
-
22:43
-
22:39
-
22:35
-
22:11
-
22:10
-
21:58
-
21:55
-
21:46
-
21:42