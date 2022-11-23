ФИФА рассмотрит гомофобные кричалки фанатов сборной Эквадора в матче ЧМ-2022 с Катаром

ФИФА на официальном сайте объявила о начале дисциплинарного расследования поведения болельщиков сборной Эквадора во время матча открытия чемпионата мира — 2022 с национальной командой Катара (2:0). Во время встречи некоторые эквадорские болельщики исполняли гомофобные кричалки.



«Дисциплинарный комитет ФИФА возбудил дело в отношении Эквадорской федерации футбола из-за кричалок эквадорских болельщиков», — говорится в заявлении ФИФА.



Напомним, матч открытия чемпионата мира — 2022, в котором встретились сборные Катара и Эквадора, состоялся 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. В составе южноамериканцев дублем отметился нападающий Эннер Валенсия. В группе А также выступают сборные Нидерландов и Сенегала.

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