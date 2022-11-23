Marca: «Аль-Наср» предлагает Роналду около € 120 млн за сезон
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. В услугах 37-летнего португальца заинтересован «Аль-Наср», информирует Marca.
Согласно сведениям источника, саудовский клуб пытался заполучить Роналду прошлым летом, предлагая ему € 242 млн за два сезона. Тогда Криштиану выбрал вариант с «Манчестер Юнайтед», чтобы продолжать бороться за серьёзные трофеи. Теперь же, когда португалец покинул стан «красных дьяволов», «Аль-Наср» готов повторить своё предложение.
Ранее Роналду дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором негативно отозвался о тренерском штабе, руководстве и векторе развития «красных дьяволов». После этого клуб расторг контракт с португальцем.
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