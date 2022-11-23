«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Хосепом Гвардиолой

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте объявил о пролонгации контракта с главным тренером Хосепом Гвардиолой. Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2025 года.
Пролонгацию контракта с Гвардиолой прокомментировал председатель «Манчестер Сити» Халдун Халифа Аль Мубарак.
«Я рад, что путешествие Пепа с «Манчестер Сити» продолжится. Он уже внёс очень большой вклад в успех и структуру нашего клуба. Интересно представить, что нас ждёт впереди, учитывая энергию, спортивный голод и амбиции, которые у Гвардиолы всё ещё есть. Под его руководством наша первая команда добилась очень многого, постоянно играя и развиваясь в футбольном стиле «Сити», которым восхищаются во всём мире», — приводит слова Аль Мубарака пресс-служба клуба.
Напомним, 51-летний специалист работает в английском клубе с 2016 года. Под руководством Гвардиолы «Сити» выиграл 11 трофеев: четыре чемпионата Англии, Кубок Англии, четыре Кубка английской лиги и два Суперкубка Англии. Также испанец выводил «горожан» в финал Лиги чемпионов — 2020/2021, где клуб уступил «Челси» (0:1).
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