Кечинов: «Спартак» сильнее по игре и увереннее, чем «Крылья». Но самарцы могут удивить

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка России с «Крыльями Советов».

«Ожидаю увидеть красивую игру от «Спартака», несмотря на то что они уже точно выйдут из группы. Надеюсь, команда будет играть раскрепощённо, будет виден комбинационный рисунок. Хотелось бы, чтобы лидеры команды были в порядке, как в последних играх, и мы увидели красивые забитые мячи.



Безусловно, «Крылья Советов» могут удивить нас сегодня, но я всё равно склоняюсь к тому, что «Спартак» сильнее по игре и увереннее, чем самарцы», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» состоится сегодня, 23 ноября, на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало игры — в 18:00 мск.