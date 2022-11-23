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«Где Месси?» Болельщики Саудовской Аравии помешали журналисту вести эфир

«Где Месси?» Болельщики Саудовской Аравии помешали журналисту вести эфир
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Болельщики сборной Саудовской Аравии по футболу помешали журналисту южнокорейского телеканала вести прямой эфир после матча чемпионата мира 2022 года в Катаре с Аргентиной.

На видео южнокорейский журналист пытается вести прямой эфир, но его прерывают болельщики Саудовской Аравии, задавая вопросы: «Где Месси?»

Напомним, вчера, 22 ноября, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира Саудовская Аравия обыграла сборную Аргентины 2:1. Счёт в матче открыл нападающий аргентинской национальной команды Лионель Месси, реализовав пенальти в первом тайме. Оба гола саудовцев были забиты в начале второго тайма.

После второго матча группы C, в котором встречались сборные Польши и Мексики (0:0), сборная Саудовской Аравии осталась на первом месте с тремя очками, Аргентина с нулём набранных очков — на последнем.

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