Испанский тренер Хосеп Гвардиола прокомментировал продление контракта с «Манчестер Сити». Напомним, стороны подписали новое соглашение, которое рассчитано до лета 2025 года.
«Я очень рад остаться в «Манчестер Сити» ещё на два года. Я не могу отблагодарить всех в клубе за такое доверие. Мне здесь хорошо и комфортно. У меня есть всё необходимое, чтобы делать свою работу как можно лучше.
Знаю, что следующая глава в истории этого клуба будет потрясающей. Так было в последнем десятилетии, так же будет и в следующем, потому что у клуба есть стабильность. С первого дня я почувствовал что-то особенное, находясь здесь. Лучшего места просто не придумать.
У меня всё ещё есть ощущение, что вместе с «Манчестер Сити» мы можем добиться большего, поэтому я хочу остаться и продолжать бороться за трофеи», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
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