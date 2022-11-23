Модрич — первый футболист в истории, сыгравший на ЧМ и ЧЕ в трёх разных десятилетиях

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич стал первым футболистом в истории, сыгравшим и на чемпионатах мира, и на чемпионатах Европы в трёх разных десятилетиях.

Выйдя на поле в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, в котором сборная Хорватии встретилась с национальной командой Марокко, Модрич добился данного уникального достижения.

37-летний хорватский полузащитник сыграл на четырёх чемпионатах мира (в 2006, 2014, 2018 и 2022 годах) и на четырёх чемпионатах Европы (в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах). Всего за сборную Хорватии Модрич сыграл в 155 матчах, в которых забил 23 гола и сделал 25 результативных передач. Высшим достижением Модрича в сборной является серебро чемпионата мира 2018 года в России.

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