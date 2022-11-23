«Оренбург» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Cегодня, 23 ноября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч 5-го раунда группового этапа Пути РПЛ группы C Фонбет Кубка России. Сыграют местный «Оренбург» и «Ростов». Главный судья встречи — Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-трансляцию встречи.

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Оренбург»: Гошев, Эктов, Полуяхтов, Павловец, Малых, Аюпов, Вера, Флорентин, Мансилья, Ковалёв, Воробьёв.

«Ростов»: Цулая, Чернов, Осипенко, Мелёхин, Лангович, Глебов, Щетинин, Уткин, Тугарев, Байрамян, Голенков.

«Оренбург» набрал пять очков после четырёх сыгранных туров Кубка России, у «Ростова» шесть набранных очков в активе. Обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф турнира. В группе C также выступают московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Москвичи лидируют в группе, набрав семь очков.

Напомним, в первой встрече между командами в Кубке победу одержал «Ростов», обыграв «Оренбург» со счётом 3:1.