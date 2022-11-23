Сборные Марокко и Хорватии не смогли открыть счёт в первом тайме матча ЧМ-2022

Первый тайм матча между сборными Марокко и Хорватии на чемпионате мира 2022 года в Катаре завершился вничью, команды не смогли открыть счёт.



Матч сборных Марокко и Хорватии проходит на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре, официальная вместимость которого 68 895 человек. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Мундиаль в Катаре для сборной Марокко является шестым в истории национальной команды. Высшим достижением является выход в 1/8 финала в 1986 году. Для Хорватии нынешний чемпионат мира также шестой, хорваты выигрывали бронзу (1998) и серебро (2018) турнира.



Помимо Марокко и Хорватии, в группе F чемпионата мира в Катаре играют сборные Канады и Бельгии. Матч с их участием также пройдёт сегодня, 23 ноября, начало игры — в 22:00 мск.