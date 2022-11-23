Депутаты парламента Хорватии прервали заседание на два часа ради просмотра матча ЧМ-2022

Депутаты парламента Хорватии прервали заседание на два часа ради совместного просмотра встречи национальной команды со сборной Марокко на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает Vecernji List.

По информации источника, несколько депутатов пришли на работу в атрибутике сборной Хорватии: игровых футболках, шарфах и шляпах с изображением символики команды. Также сообщается о том, что председатель парламента будет смотреть матч в компании посла Марокко.

Напомним, матч сборных Марокко и Хорватии проходит сегодня, 23 ноября, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Мундиаль в Катаре для сборной Марокко является шестым в истории национальной команды. Высшим достижением является выход в 1/8 финала в 1986 году. Для Хорватии нынешний чемпионат мира также шестой, хорваты выигрывали бронзу (1998) и серебро (2018) турнира.

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