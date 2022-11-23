Депутаты парламента Хорватии прервали заседание на два часа ради просмотра матча ЧМ-2022

Депутаты парламента Хорватии прервали заседание на два часа ради совместного просмотра встречи национальной команды со сборной Марокко на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает Vecernji List.
По информации источника, несколько депутатов пришли на работу в атрибутике сборной Хорватии: игровых футболках, шарфах и шляпах с изображением символики команды. Также сообщается о том, что председатель парламента будет смотреть матч в компании посла Марокко.
Напомним, матч сборных Марокко и Хорватии проходит сегодня, 23 ноября, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Мундиаль в Катаре для сборной Марокко является шестым в истории национальной команды. Высшим достижением является выход в 1/8 финала в 1986 году. Для Хорватии нынешний чемпионат мира также шестой, хорваты выигрывали бронзу (1998) и серебро (2018) турнира.
Чемп на ЧМ! Изучаем цены в фан-шопах: сколько стоит маскот?
- 24 ноября 2022
-
02:01
-
01:53
-
01:38
-
01:08
-
01:02
-
00:55
-
00:53
-
00:52
-
00:46
-
00:35
-
00:33
-
00:30
-
00:25
-
00:21
-
00:00
- 23 ноября 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:49
-
23:18
-
23:16
-
23:04
-
23:01
-
23:00
-
22:51
-
22:47
-
22:46
-
22:43
-
22:39
-
22:35
-
22:11
-
22:10
-
21:58
-
21:55
-
21:46
-
21:42