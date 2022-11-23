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Форвард «Оренбурга» Химми Марин: каждый игрок в РПЛ хотел бы играть в «Зените»

Форвард «Оренбурга» Химми Марин: каждый игрок в РПЛ хотел бы играть в «Зените»
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Костариканский нападающий футбольного клуба «Оренбург» Химми Марин заявил, что любой футболист Российской Премьер-Лиги хотел бы играть в санкт-петербургском «Зените».

«Рассмотрел бы я предложение от «Зенита»? Прекрасно себя чувствую в «Оренбурге», хотя знаю, что «Зенит» — одна из самых больших и важных команд в России. Наверное, каждый игрок в РПЛ хотел бы там играть. Я был бы счастлив этому в будущем, но и возможности остаться в «Оренбурге» и приносить пользу ему буду рад», — приводит слова Марина Sport24.

25-летний Марин сыграл в 16 матчах за «Оренбург» в текущем сезоне, в которых забил шесть голов и сделал четыре голевые передачи. Костариканец стал игроком уральской команды в прошлое летнее трансферное окно.

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