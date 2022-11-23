Тюкавин, Пиняев и Кутицкий пополнили список номинантов на премию «Первая пятёрка»

В списке номинантов на премию «Первая пятёрка» произошли изменения. Так, оргкомитет премии решил добавить в число претендентом на награду Александра Кутицкого и Константина Тюкавина из «Динамо», а также Сергея Пиняева из «Крыльев Советов», информирует пресс-служба РПЛ.

Отмечается, что упомянутые футболисты не попали в изначальный список по игровому времени, однако эксперты оргкомитета посчитали, что Кутицкий, Пиняев и Тюкавин всё равно достойны войти в список номинантов.

Напомним, премия «Первая пятёрка» — это награда, которая вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому футболисту года в Российской Премьер-Лиге.

В изначальный список по итогам 2022 года вошли следующие футболисты: Сергей Волков («Краснодар»), Даниил Денисов («Спартак»), Артём Карпукас («Локомотив»), Александр Коваленко («Крылья Советов»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Никита Кравцов («Краснодар»), Руслан Литвинов («Спартак»), Ираклий Манелов («Краснодар»), Виктор Мелёхин («Ростов»), Александр Сильянов («Ростов»), Даниил Хлусевич («Спартак»), Даниил Худяков («Локомотив»), Кирилл Щетинин («Ростов»).

В прошлом году обладателем премии «Первая пятёрка» стал полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.